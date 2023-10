Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike geklaut

Weimar (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Schwanseestraße ein E-Bike gestohlen. Dieses war mittels Panzerkabelschloss an einem Geländer gesichert. Als die 19jährige am Sonntagmorgen das Haus verließ, um mit dem Fahrrad wegzufahren, war das samt Schloss weg. Der Wert des Pedelec der Marke Bulls ist noch unbekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell