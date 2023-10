Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 15.10.2023

Am Sonntagmorgen, 15.10.2023, gegen 06:45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Wetschen mit seinem PKW die Umgehungsstraße der B 51 in Diepholz aus Rtg. Aral-Kreisel in Rtg. St.-Hülfe. Am Kreisverkehr der B 51 / B 214 in St.-Hülfe kommt das Fahrzeug alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, durchfährt mittig den Kreisverkehr, hebt leicht von Fahrbahn ab und kommt auf der gegenüberliegenden Seite zum Stehen. Durch das Abheben und der anschließenden Landung des PKW wird dieser stark beschädigt und sowohl der Fahrer als auch sein 26-jähirger Beifahrer aus Wetschen werden schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, daß der Fahrer unter dem Einfluß von Alkohol stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden am PKW und dem Kreisverkehr wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Brand eines Altpapiercontainers bei Euronics in Syke

Am 14.10.2023, um 18:24 Uhr, gerät aus bislang unbekannter Ursache ein Altpapiercontainer bei Euronics in Syke in Vollbrand. Der Containerbrand kann rechtzeitig durch die Feuerwehwehr gelöscht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf den Markt verhindert werden konnte. Die Freiwillige Feuerwehr war mit insgesamt neun Fahrzeugen und 40 Kameraden vor Ort.

Fahren unter Drogeneinfluss in Twistringen

Am 14.10.2023, um 17:50 Uhr, kontrolliert eine Streifenwagenbesatzung des PK Syke in Twistringen, Kolpingstraße eine 36 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Twistringen. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Drogen steht. Die Fahrzeugführerin musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo dann eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Anschließend wurde ihr die Weiterfahrt durch die Beamten untersagt. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

In der Nacht von Freitag, 13.10.2023, auf Samstag, 14.10.2023, kam es im Bereich der Moselstraße in 28816 Stuhr/Brinkum in einem Zeitraum von 00:15 Uhr bis 05:55 Uhr zu einem Diebstahl von vier Kompletträdern. Das Fahrzeug wurde hierfür auf Holzlatten aufgebockt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000EUR. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Am Samstag, 14.10.2023, kam es in einem Zeitraum von 18:30 Uhr bis 23:55 Uhr zu insgesamt drei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen im Bereich der Industriestraße in 28866 Stuhr/ Seckenhausen. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich hierbei gewaltsam Zugang zum Inneren der Fahrzeuge, in dem er die Scheiben einschlug. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 2500EUR. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeikommissariat Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

