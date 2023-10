Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Barnstorf, Trickdieb erbeutet Geldbörse aus Wohnhaus - Stuhr, Israelische Flagge in Mülleimer aufgefunden und Fahrt mit Pkw unter Alkoholeinfluss

Diepholz (ots)

Barnstorf - Dieb gibt sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Unter dem Vorwand Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und die Heizungsanlage überprüfen zu wollen, verschaffte sich bereits am Mittwochnachmittag ein unbekannter Mann Zugang zu einem Wohnhaus in Barnstorf. In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Mann die Geldbörse der Bewohnerin an sich zu nehmen und das Haus zu verlassen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihr Wohnhaus. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch zumeist vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu und stellen Sie vor Einlass telefonisch Rückfragen bei der beauftragenden Institution. Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110! Weitere Informationen zum Thema Trickdiebstahl finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Stuhr - Israelische Flagge in Mülleimer aufgefunden

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die zuvor gehisste israelische Flagge am Rathaus der Gemeinde Stuhr, Blockener Straße, unbefugt entfernt und in einem Mülleimer entsorgt. Festgestellt wurde dies durch einen Mitarbeiter der Gemeinde Stuhr. Die unbeschädigte Flagge wurde aus dem Mülleimer entnommen und sichergestellt. Sie wird nun als Beweismittel im eingeleiteten Strafverfahren genutzt und soll durch eine Spurensicherung bei der Ermittlung des Täters helfen. Weiterhin bittet die Polizei mögliche Zeugen, die in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 18.00 Uhr, und Freitagmorgen, 08.45 Uhr, etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0421 / 4270790 zu melden.

Varrel- Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Zwei Frauen waren am späten Donnerstagabend, gegen 23.30 Uhr, mit dem Pkw auf der Varreler Landstraße in Fahrtrichtung Delmenhorst unterwegs. Vermutlich durch die Beeinflussung von Alkohol verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über den Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 6.100 Euro am Pkw, einer Laterne und der Berme. Die beiden Pkw-Insassinnen verletzten sich leicht und pusteten im Krankenhaus 1,06 und 2,00 Promille. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren.

