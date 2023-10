Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden, Trunkenheit mit Widerstand - Weyhe, Auffahrunfall mit 2,3 Promille - Schwarme, Müll im Wald entsorgt ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Verkehrsunfall

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer ist gestern gegen 11.40 Uhr in Barnstorf, B 51, auf den Pkw eines 25-jährigen Fahrer aufgefahren. Der 25-Jährige bremste, um an der abknickenden Vorfahrt einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Der 24-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch den Auffahrunfall wurde der 25-Jährige leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von zusammen 4000 Euro.

Rehden - Trunkenheit und Widerstand

Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin war gestern gegen 20.00 Uhr an der Wohnanschrift von der Polizei angetroffen worden, nachdem sie unter Alkoholeinfluss mit ihrem Pkw im öffentlichen Verkehr unterwegs gewesen war. Als sie nach der Überprüfung zur Blutprobe mit zur Dienststelle genommen werden sollte, wehrte sie sich und leistete erheblichen Widerstand. Mit mehreren Beamten/innen wurde die 42-Jährige schließlich fixiert und zur Dienststelle verbracht. Nach der Blutprobe wurde sie wieder entlassen. Die Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt. Die 42-Jährige erwarten jetzt Strafverfahren wegen Trunkenheit und Widerstand.

Sulingen - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger

Am Montag um 09:20 Uhr befuhr eine 60-jährige Schwafördenerin mit ihrem Pkw die Straße Papenheide und beabsichtige nach links auf die Lange Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie aus Unachtsamkeit eine 54-jährige Sulingerin, welche fußläufig die Lange Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.

Stuhr - Bei Rot gefahren

Eine 72-jährige Pkw-Fahrerin ist gestern gegen 06.20 Uhr an der Kreuzung B 51 / Wildeshauser Straße bei Rot in die Kreuzung eingefahren und mit dem Pkw eines 36-jährigen Fahrers kollidiert. Die 72-Jährige wollte aus der Wildeshauser Straße nach links Richtung Bremen auf die B 51 einbiegen. Der 36-Jährige befuhr die B 51 in Richtung Bremen. Beide wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro.

Weyhe - Auffahrunfall mit Folgen

Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer ist gestern gegen 09.20 Uhr in der Angelser Straße auf den vor ihm fahrenden Pkw einer 33-jährigen Fahrerin aufgefahren. Die 33-Jährige hatte abgebremst, um einem Bus die Einfahrt aus einer Haltestelle zu ermöglichen. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 49-Jährigen ergab dann den Grund für das Auffahren. Der 49-Jährige stand mit 2,3 Promille Atemalkohol erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen 2500 Euro.

Bassum - Pkw Diebstahl

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in Bassum einen roten Kia entwendet. Der Pkw war am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr auf dem Parkstreifen an der Osterbinder Straße abgestellt worden. Als der Osterbinder am Montag gegen 07.30 Uhr seinen Pkw benutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Wer am Sonntagabend ab 20:00 Uhr etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 97 16 80, zu informieren.

Schwarme - Müllentsorger ermittelt (Fotos)

Eine unschöne Entdeckung machten Schwarmer Bürger am Samstag in einem Waldgebiet an der Verdener Straße. Dort wurden etwa drei Kubikmeter Müll (u. a. eine Toilette, Holzlatten, Kartons, Styropor etc.) illegal entsorgt. Aber dieser Umweltfrevel bleibt nicht ungesühnt. Spuren führten zum Verursacher nach Bremen. Die Bremer Polizei konnte die Verursacher an der Wohnanschrift antreffen. Sie wurden persönlich aufgefordert, den Müll aus dem Wald zu räumen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Neben den Entsorgungskosten erwartet die Verursacher auch eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell