API-TH: Lkw Brand führt zu unbrauchbarem Obst

Ronneburg (ots)

Ein spanischer, mit Melonen beladener Sattelzug, fing am Sonntagabend gegen 19:15 Uhr in der Abfahrt der Anschlussstelle Ronneburg auf der A4 in Richtung Frankfurt Feuer. Das Feuer brach im hinteren Bereich der Sattelzugmaschine Volvo aus und griff in der Folge auf den Sattelauflieger über. Der 45-jährige Peruanische Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug retten und wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund des Überspringens des Feuers auf den Auflieger musste dieser komplett entladen und auf weitere Glutnester untersucht werden. Bei der Entladung konnte festgestellt werden, dass ein Teil der Ladung durch das Feuer beschädigt und unbrauchbar wurde. Weiterhin kam die Autobahnmeisterei zur Absperrung sowie Untersuchung der Fahrbahn vor Ort. Durch den Löscheinsatz der Feuerwehr sowie Sichtbehinderung für die Verkehrsteilnehmer wurde die Richtungsfahrbahn Dresden für eine Stunde voll gesperrt. Für die umfangreichen Entladungs- sowie Bergungsmaßnahmen blieb die Autobahn bis ca. 04:00 Uhr teilweise gesperrt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 75.000,- EUR.

