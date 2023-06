Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tierlieber Urlauber rettet Hund auf der A9

Görkwitz (ots)

Ein aufmerksamer Urlauber aus Schleswig-Holstein verrichtete seine Pause am Sonntagabend auf dem Parkplatz Himmelsreiche auf der A9 in Richtung München. Dabei entdeckte der Urlauber gegen 17:45 Uhr eine Dackeldame, welche über den Parkplatz in Richtung Autobahn lief. Der tierliebe Urlauber bewahrte den besten Freund des Menschen vor Schlimmerem und nahm sie in seine Obhut. Folglich informierte er die Polizei. Durch die Kollegen der Autobahnpolizei wurde die stark verängstigte Dackeldame aufgenommen und vorerst zur Dienstelle gebracht um den fortwährenden Verbleib zu klären. Dabei kam u.a. der gemeinnützige Tierschutzverein Tot-Fund-Hund zum Einsatz. Durch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin wurde die Chipnummer des Hundes ausgelesen. Da das Tier zwar gechipt, jedoch nicht online registriert war, blieben auch die ehrenamtlichen Helfer machtlos. Durch die Ehrenamtler wurde dann ebenfalls ein Tierheim ausfindig gemacht, in welchem die verängstigte Vierbeiner unterkommen konnte. Ob der Hund entlaufen war oder ausgesetzt wurde ist bisher nicht bekannt.

Beschreibung des Hundes:

- Rasse Dackel - Kurzes braunes Fell - Narbe am linken Auge (möglicherweise sehbeeinträchtigt, gar blind) - Kurzhaarige bis kahle Stelle im Nackenbereich - Geschätztes Alter zwei bis vier Jahre - Bereits trächtig gewesen - Kein Halsband / Leine

HINWEIS: das auf dem Foto zu sehende Halsband wurde durch den Tierschutz angelegt.

Hundehalter sollten ihren gechipten Hund immer online registrieren. Dadurch wächst die Chance, den Hund zu seinem Halter zurückzuführen.

Die Besitzer können sich telefonisch bei der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen unter der Telefonnummer 036601-700 melden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell