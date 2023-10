Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung Polizeiinspektion Diepholz 08.10.2023

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Keine besonderen Vorkommnisse.

PK Sulingen

Maasen - Verkehrsunfall Ein 82jähriger aus Staffhorst befuhr am Samstagmittag mit seinem PKW die Maaser Straße in Richtung Siedenburg. Dabei kam er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei seitlichen einen entgegenkommenden PKW eines 27jährigen aus Siedenburg. Durch die umherfliegenden Fahrzeugteile wurde die Motorhaube einer 40jährigen aus Twistringen beschädigt, die hinter dem Siedenburger gefahren ist. Verletzt worden ist bei dem Unfall niemand. Der 82jährige wurde aus vorsorglichen Gründen in ein Krankenhaus verbracht.

PK Syke

Bassum - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am 08.10.2023 gegen 00:05 Uhr werfen zwei unbekannte Personen mehrere kleine Steine von einer Unterführung über der B51 aus auf einen Pkw. An diesem entsteht ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch mit der zuständigen Polizei in Syke unter 04242-9690 in Verbindung zu setzen.

Bassum - Brand

Am 07.10.2023 gegen 14:52 Uhr gerät der Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Stadtgebiet aus bislang ungeklärten Gründen in Vollbrand. Zwei Bewohner werden hierdurch leicht verletzt. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 300.000 Euro.

PK Weyhe

Verkehrsunfall in 28816 Stuhr mit flüchtigem Fahrzeugführer Am Sonntag, etwa gg. 07.30 Uhr befuhr ein silberner BMW der 3er Reihe die Kladdinger Straße aus Bremen-Grolland in Richtung Alt-Stuhr. In den Kurven am Flughafen Bremen verlor der Fahrzeugführer auf der feuchten Fahrbahn, vermutlich infolge deutlich überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte unmittelbar vor der dortigen Ochtum Brücke einen leichten Hang hinab. Erst durch den Aufprall gegen einen Baum stoppte die Rutschpartie und das Fahrzeug blieb eingeklemmt kurz vor der Ochtum stehen. Noch vor Eintreffen der durch einen Zeugen alarmierten Rettungskräfte und der Polizei entfernt sich der bislang unbekannte, vermutlich nur leicht verletze Fahrzeugführer in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Such-und Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Das Fahrzeug wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Am Pkw, an dem Baum und an zwei Straßenschildern ist ein geschätzter Gesamtschaden von 5000 Euro entstanden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

