Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 07.10.2023

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall mit Flucht

In Sulingen im Ortsteil Stadt an der Bundesstraße 61 kam es am 05.10.2023 gegen 04:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftradfahrer und einem Pedelecfahrer. Der Pedelecfahrer (22 Jahre, aus Ehrenburg) befuhr den Radweg in Richtung Sulingen als ihm ein unbekannter Leichtkraftradfahrer auf dem Radweg entgegen kam. Aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrverbot musste der Pedelecfahrer nach rechts ausweichen und stürzte. Er verletzte sich leicht. Der Leichtkraftradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

Sulingen - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol Am 06.10.2023 gegen 16:36 Uhr kam es auf der Bundesstraße 61 in Sulingen, Ortsteil Stadt, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Quad und einem Pkw. Der Fahrer des Quads (M, 23 Jahre, aus Sulingen) fuhr vor dem Pkw und wollte nach rechts in die Straße Landwehr abbiegen. Das übersah die Bet. 01 (W, 36 Jahre, aus Ehrenburg), welche mit ihrem Pkw hinter dem Quad fuhr, und fuhr auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Bet. 01 eine Alkoholbeeinflussung festgestellt (2,46 Promille). Es wurde ein Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Bet. 02 wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Stuhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begaben sich unbekannte Täter auf einen Parkplatz an der Moordeicher Landstraße, bockten dort eine Mercedes C-Klasse auf und entwendeten die hochwertigen Kompletträder mit Alufelgen in einem Gesamtwert von über 2000 Euro. Zusätzlich entstand an dem Pkw durch das Aufbocken auch noch Sachschaden.

Bassum - Schwerer Diebstahl

In der Zeit vom 05.10.23, ca. 16:00 Uhr bis 06.10.23, ca. 05:00 Uhr schnitten unbekannte Täter ein Loch in einen Maschendrahtzaun in Bassum, Heinz-Stührmann-Straße, um hierdurch auf das Firmengelände zu gelangen. Dort entwendeten die Täter Dieselkraftstoff aus einem Lkw und einen Monitor aus einem Traktor. Es entstand ein Schaden von ca. 3500 EUR. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke zu informieren: 04242-9690.

Syke - Sachbeschädigung an Turnhalle

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Freitagabend gegen 20:15 Uhr ein Fenster der Turnhalle in der La-Chatre-Straße in Syke mit einer Hantel beschädigt. Ein Zeuge hörte einen Knall und sah sodann zwei Jugendliche weglaufen. An der Turnhalle entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell