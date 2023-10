Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Versuchter Raub auf Kiosk - Besitzer schlägt Täter in die Flucht - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 3. Oktober 2023, 00:57 Uhr

Indem er mit einem Bierkasten schmiss, schlug ein Kioskbesitzer einen vermeintlichen Räuber in die Flucht. Der Täter hatte den Mann in seinem Kiosk zuvor mit einer Schusswaffe bedroht. Die Düsseldorfer Polizei fahndete, auch mithilfe eines Hubschraubers, nach dem flüchtigen Täter.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der Kioskbesitzer im hinteren Lagerraum des Kiosks an der Merowingerstraße, als er bemerkte, dass jemand den Laden betrat. Als der Inhaber in den Verkaufsraum kam, sah er einen maskierten Mann auf die Theke zustürmen. Dabei holte der Täter eine schwarze Schusswaffe hervor und legte eine Bauchtasche ohne Worte auf die Theke. Der Kioskbesitzer ergriff daraufhin einen Bierkasten und schmiss damit nach dem vermeintlichen Räuber. In der Folge flüchtete der Täter ohne Beute aus dem Kiosk in Richtung Suitbertusstraße. Eine Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung des Mannes.

Der Täter ist 1,40 Meter bis 1,60 Meter groß und laut Angaben des Opfers im jugendlichen Alter. Er trug einen schwarzen Pullover mit Kapuze und weißen Streifen an den Ärmeln, eine khakifarbene Hose, schwarze Schuhe, eine beige Kappe und eine blaue Maske. Er führte eine schwarze Schusswaffe mit gelben Applikationen auf dem Lauf mit.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

