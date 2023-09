Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf - Alleinunfall auf der A 52 bei Willich - Motorradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 28. September 2023, 13:17 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 52 bei Willich wurde ein Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 63 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach mit seinem Motorrad (BMW) auf der A 52 in Fahrtrichtung Roermond. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in Höhe des Verzögerungsstreifens zur Tank- und Rastanlage Cloerbruch die Kontrolle über sein Krad und touchierte eine Warnbake. In der Folge stürzte der 63-Jährige und rutschte samt Krad über den vorderen Teil des Tankstellengeländes. Er blieb schwer verletzt am Boden liegen. Das Motorrad prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell