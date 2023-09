Polizei Düsseldorf

POL-D: Versuchter Raub in Rath - Mann auf Straße mit Schusswaffe bedroht - Drei Tatverdächtige mit Pkw auf der Flucht

Düsseldorf (ots)

Montag, 25. September 2023, 15:45 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen eines versuchten Raubes von Montagnachmittag in Rath. Drei Unbekannte hatten einen Mitarbeiter eines Saunaclubs auf der Straße überfallen, wobei einer von ihnen das Opfer mit einer Schusswaffe bedrohte. Der Mann konnte sich auf dem Gelände des Clubs in Sicherheit bringen. Das maskierte Trio flüchtete ohne Beute mit einem grauen Kleinwagen. Eine Großfahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ ein Mitarbeiter des Saunaclubs, mitsamt der Tageseinnahmen, das Betriebsgrundstück an der Oberhausener Straße, als er plötzlich von einem Unbekannten mit einer schwarzen Schusswaffe bedroht wurde. Zeitgleich kamen zwei weitere maskierte Männer auf das Opfer zu. Der Mann flüchtete, noch bevor die Täter etwas entwenden konnten, auf das Grundstück des Saunaclubs. Das Trio ließ von einer Verfolgung des Geschädigten ab, stieg in einen grauen Kleinwagen und flüchtete über die Theodorstraße in Richtung Autobahn. Die Düsseldorfer Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise und fragt:

Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu den drei maskierten Männern machen?

Wer kann Hinweise zu dem grauen Kleinwagen geben, mit dem die Täter geflüchtet sind?

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell