Polizei Düsseldorf

POL-D: Duisburg - A 3 Richtung Arnheim - Schwerer Unfall am Stauende - Lkw-Fahrer verstorben

Düsseldorf (ots)

Montag, 25. September 2023, 13:39 Uhr

Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es gestern Nachmittag bei Duisburg auf der A 3 Richtung Arnheim zu einem Unfall an einem Stauende mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein niederländischer Lkw-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und verstarb wenig später im Krankenhaus. Ein weiterer Fahrer wurde schwer und eine Fahrerin leicht verletzt.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge übersah der Fahrer eines Sattelzuges, ein 52-Jähriger aus den Niederlanden, ein Stauende und prallte auf einen dort stehenden Pkw Ford eines 36-Jährigen sowie den Lkw eines 43-Jährigen aus Rumänien. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Ford nach links gegen die Schutzplanken. Der 36-Jährige aus Moers und der 52-jährige Niederländer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der Lkw des 43-Jährigen prallte im weiteren Verlauf gegen den Pkw Toyota einer 47-Jährigen aus Duisburg. Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der lebensgefährlich verletzte Niederländer kam ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort verstarb wenig später. Die 47-Jährige aus Duisburg war leicht verletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen übernahm vor Ort die Sicherung der Unfallspuren. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Duisburg-Wedau abgeleitet. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Arnheim wurde um 17.26 Uhr aufgehoben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 115.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell