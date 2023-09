Polizei Düsseldorf

POL-D: Flehe - Radfahrer prallen zusammen - Frau schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 25. September 2023, 16:25 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Abend eine 79-jährige Radfahrerin, nachdem sie mit einem anderen Radfahrer auf dem Fleher Deich zusammengestoßen war. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 50-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Fahrrad auf dem Fleher Deich in Richtung Himmelgeister Landstraße unterwegs. Laut Zeugenaussagen beabsichtige der Mann dann zwei Radfahrer zu überholen. Als er sich links neben der Radfahrerin befand, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Beide Radfahrer stürzten zu Boden. Die 79-jährige Frau aus Düsseldorf wurde dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Der 50-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

