Polizei Düsseldorf

POL-D: Grafenberg - Kradfahrer stürzt bei Alleinunfall - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Grafenberg - Kradfahrer stürzt bei Alleinunfall - Schwer verletzt

Unfallzeit: Mittwoch, 27. September, 2023, 16:00 Uhr

Schwer verletzt wurde am Mittwochnachmittag ein Kradfahrer bei einem Alleinunfall in Grafenberg. Der Mann war auf seinem Motorrad mit einem Bordstein kollidiert und gestürzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 24-Jährige mit seiner Kawasaki auf der Ludenberger Straße in Fahrtrichtung Gerresheim unterwegs. Aus unklarer Ursache kollidierte er dann in Höhe des Staufenplatz mit dem rechtsseitigen Bordstein und stürzte zu Boden. Er wurde schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell