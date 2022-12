Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: PKW-Fahrer nach Verkehrsunfall in Sulzbach leicht verletzt

Sulzbach/Saar (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es gegen 16:55 Uhr in der Sulzbachtalstraße in 66280 Sulzbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Fahrzeugführer trotz Überschlags seines PKW nur leicht verletzt wurde. Der Fahrer befuhr mit seinem Ford Fiesta die Sulzbachtalstraße aus Dudweiler kommend in Fahrtrichtung Friedrichsthal, als er vermutlich in Folge von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der PKW des Unfallverursachers und kam auf dem Fahrzeugdach in der Sulzbachtalstraße in Unfallendlage. Der Fahrzeugführer wurde durch den Überschlag leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Saarbrücker Klinik. An dem Ford des Verursachers sowie ein einem weiteren PKW ist jeweils Totalschaden entstanden. Das verursachende Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden, ein weiteres geparktes Fahrzeug wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Sulzbachtalstraße ca. eine Stunde lang gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Polizei abgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell