POL-SUL: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Mobiltelefonen in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am Montag, den 21.11.2022, gegen 14:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von drei Mobiltelefonen aus dem Telekom-Shop in der Rickertstraße 10 A, 66386 St. Ingbert. Die drei unbekannten Täter flüchteten zunächst fußläufig in Richtung Poststraße. An der Einmündung Poststraße/ Otto-Toussaint-Straße stiegen zwei der Täter in einen Pkw ein. Der dritte Täter flüchtete fußläufig in Richtung der Josefstaler Straße. Die Täter wurden bei ihrer Flucht von dem Geschäftsinhaber und einem weiteren Mitarbeiter verfolgt. Des Weiteren soll ein junger bisher unbekannter Mann ebenfalls bei der Verfolgung der Täter mitgewirkt haben. Dieser verließ jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit, so dass dessen Identität nicht festgestellt werden konnte.

Der junge Mann wurde wie folgt beschrieben:

ca. 175-190 cm groß, ca. 18-20 Jahre alt, blaue Augen, kurze dunkle Haare, schlanke Figur. Er trug eine blaue Jeans und weiße Schuhe. Er sprach gebrochenes deutsch.

Der betreffende Zeuge wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer: 06897-9330 in Verbindung zu setzen. Weitere Personen, die ebenfalls sachdienliche Hinweise geben können, werden auch gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach zu melden.

