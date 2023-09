Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter erschleicht sich Vertrauen einer Seniorin und bestiehlt sie - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Eine Seniorin wurde im vergangenen Monat auf der Straße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Er erschlich sich so bei mehrfachen Zufallsbegegnungen ihr Vertrauen. Am Samstagnachmittag, den 26.08.2023, ließ sie den Unbekannten in ihre Wohnung in der Bellenstraße, in der er zwischen 12 Uhr und 14 Uhr verweilte. Er verwickelte sie in ein Gespräch über ihren Schmuck, den er ihr abkaufen wollte. Die Seniorin ließ sich darauf ein und verkaufte dem Mann eine Kette. Nachdem die Dame das Geld im Flur deponierte und zurück zu ihrem Gesprächspartner ins Wohnzimmer ging, ließ er unter einem Vorwand die Seniorin alleine zurück und nutzte die Gelegenheit, um sowohl das Geld im Flur als auch weiteren Schmuck und Wertgegenstände aus dem Schlafzimmer zu entwenden. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst, nachdem der Unbekannte die Wohnung wieder verlassen hatte.

Es entstand ein Diebstahlsschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild, hellbraune Hautfarbe. Er trug einen dunklen Drei-Tage-Bart, dunkle Haare und ein weißes, weites T-Shirt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 zu melden.

