POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener rammte mehrere geparkte Autos

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 60-Jähriger war am Freitag, um kurz vor 20 Uhr, mit seinem BMW auf dem Tiefen Weg in Richtung Mauternstraße unterwegs. Aufgrund einer Engstelle, fuhr der Mann rückwärts in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrad umso den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Dabei stieß der BMW mit dem Heck gegen die Front eines geparkten VW. Als der Mann mit seinem Auto wieder vorwärts fuhr, gab er zu viel Gas und rammte nun den vor ihm stehenden, geparkten Ford. Durch den wuchtigen Aufprall wurde dieser wiederum auf einen vor ihm stehenden Peugeot geschoben. Insgesamt entstand so ein Sachschaden von knapp 15.000 Euro. Der BMW und der Ford waren derart schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Als eine Streife des Polizeireviers Sinsheim den Unfall aufnahm, fiel ihr sofort die, in Anbetracht des Unfalls, unangemessene Heiterkeit des 60-Jährigen auf. Der Mann hatte eine verwaschene Aussprache und schwankte leicht. Zudem roch er stark nach Alkohol. Ein Atemtest ergab ein Wert von fast 0,9 Promille. Der Unfallfahrer musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Der 60-Jährige muss mit einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs auf Grund einer Alkoholbeeinflussung rechnen.

