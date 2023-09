Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Angelausrüstung entwendet - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr, legte ein passionierter Angler aus Eberbach eine Tasche mit Angelruten und -ausrüstung auf seinem Parkplatz in der Gütschowstraße ab. Am nächsten Morgen musste der Mann feststellen, dass eine unbekannte Täterschaft im Laufe der Nacht die Tasche entwendet hatte. Die Ruten, Spulen und Schnüre haben eine Wert von fast 2000 Euro. Die Tasche war olivgrün, 160 cm lang und 40 cm breit. Sie kann auch als Rucksack auf dem Rücken getragen werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu der sehr auffälligen Tasche, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-9210-0, zu melden.

