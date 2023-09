Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sonnenschirm vor Restaurant in Brand gesetzt - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr bemerkte ein Passant in der Neckarmünzgasse einen brennenden Sonnenschirm vor einem Restaurant und verständigte die Einsatzkräfte. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Schirm durch eine noch unbekannte Täterschaft in Brand gesetzt. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnten das Feuer schnell löschen, wodurch ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Gebäude verhindert wurde. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

