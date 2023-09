Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 22:15 Uhr kollidierte ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem Luisenring beim Fahrstreifenwechsel von der linken auf die rechte Fahrspur mit einem womöglich zu schnell fahrenden weißen VW. Der derzeit noch unbekannte Fahrer des VWs flüchtete im Anschluss ohne Anzuhalten von der Unfallstelle. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim Innenstadt sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

