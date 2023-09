Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann in der Hauptstraße niedergeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Sonntag, gegen 1 Uhr, zog eine kleine Gruppe junger Männer durch die Heidelberger Altstadt und pöbelte wahllos Passanten an. Dabei geriet sie auf dem Weg zum Bismarckplatz vor einem Café in der Hauptstraße mit einem 32-Jährigen in Streit. Dieser eskalierte derart, dass einer aus der Gruppe, ein 22-Jähriger, dem älteren plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Der Getroffene fiel zu Boden und zog sich dabei eine massive Kopfplatzwunde zu. Als die von Passanten verständigten Streifen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte vor Ort kamen, lag der 32-Jährige in einer Lache aus Blut reglos am Boden. Die Beamtinnen und Beamten alarmierten den Rettungsdienst und versorgten den Mann mit einem Notfalldruckverband. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr bestand zum Glück nicht. Bei der zeitgleich eingeleiteten Fahndung nach dem Täter konnte dieser am Bismarckplatz festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Ob auch noch andere Personen aus seiner Gruppe an dem Angriff gegen den 32-Jährigen beteiligt waren, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Der 22-jährige Täter muss sich nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-1857-0, zu melden.

