POL-DH: --- Stuhr, Zeugen beobachten Unfallflucht - Bassum, Brandursache ermittelt - Diepholz, Polizei sucht Fahrradeigentümer ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Zeugen klären Unfallflucht

Am Dienstag gegen 13.10 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Blockener Straße ein geparkter Pkw Volvo angefahren und beschädigt. Zeugen merkten sich das Kennzeichen des verursachenden Pkw und übergaben es an die Polizei. Die konnte eine 77-jährige Fahrerin ermitteln und ihr ein Strafverfahren eröffnen. An den Pkw entstand ein Schaden von 4000 Euro.

Bassum - Brandursache ermittelt

Am 07.10.2023 gegen 14:50 Uhr war ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Stadtgebiet Bassum in Brand geraten und hatte einen Schaden von rund 300.000 Euro verursacht. Zwei Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat inzwischen die Brandursache ermittelt. Durch Funkenflug, ausgelöst durch Lötarbeiten an der Dachrinne, war der Dachüberstand in Brand geraten. Von dort hatte sich das Feuer schnell auf das gesamte Dach ausgedehnt. Das Haus ist nach dem Brand nicht bewohnbar.

Diepholz - Polizei sucht Fahrradeigentümer

Am Dienstag, 03.10.23, gegen 21.00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie drei Heranwachsende am Bahnhof ein Fahrrad entwenden. Sie informieren die Polizei, die die drei Heranwachsenden mit Fahrrad an einer Wohnaschrift antreffen konnte. Die jungen Männer erwartet jetzt eine Strafanzeige. Das Fahrrad der Marke Senator hat die Polizei sichergestellt und sucht jetzt den rechtmäßigen Eigentümer. Wer auf dem Foto sein Fahrrad wiedererkennt, oder weiß wem das Fahrrad gehört, wird gebeten die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu informieren.

Wehrbleck und Barver - Auffahrunfälle

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 08.20 Uhr auf der Sulinger Straße (B 214) in Wehrbleck wurden zwei Personen leicht verletzt. Als ein 66-jähriger Pkw-Fahrer vor einer Rot zeigenden Lichtzeichenanlage anhielt, erkannte ein 54-jähriger Pkw-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf. Der 66-jährige Fahrer und seine 64-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Bei einem weiteren Auffahrunfall gegen 16.15 Uhr in Barver und ebenfalls auf der B 214 wurde zwar niemand verletzt, aber es entstand ein Schaden von über 5000 Euro. Ein 21-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine wollte von der B 214 nach rechts in die Neustädter Straße abbiegen. Eine 29-jährige Lieferwagen Fahrerin erkannte die Absicht zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, der Lieferwagen aber war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell