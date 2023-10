Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Israelische Flagge heruntergerissen - Wagenfeld, Portemonnaie Diebstahl und Jugendliche steigen in Schule ein ---

Diepholz (ots)

Syke - Israelische Flagge heruntergerissen

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch auf dem Rathausvorplatz in Syke, Hinrich-Hanno-Platz, eine israelische Flagge heruntergerissen. Ein Mitarbeiter des Rathauses fand am Mittwochmorgen die am Boden liegende Flagge. Sie wurde offensichtlich nicht nur heruntergerissen, sondern es wurde auch versucht sie anzuzünden. Neben kleineren Brandstellen entstand ein ca. 10 x 10 cm großes Loch. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 05.30 Uhr, etwas beobachtet haben, sich unter Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Weyhe - Räder Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Hauptstraße einen Pkw Mercedes aufgebockt und alle vier Räder abmontiert. Den Pkw stellten die Täter auf Holzklötze und Ziegelsteine. Die entwendeten Räder haben einen Wert von rund 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Wagenfeld - Portemonnaie Diebstahl

Einer 85-jährigen Frau wurde gestern gegen 14.00 Uhr beim Einkaufen im ALDI-Markt in Wagenfeld, Meiersfeld, das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst beim Bezahlen an der Kasse. Die Polizei rät, persönliche Dinge, wie Portemonnaie, immer möglichst dicht am Körper zu tragen und nicht in Taschen oder sogar im Einkaufswagen.

Wagenfeld - In Schule eingestiegen

Zwei 14 und 15-jährige Jugendliche sind am Mittwoch gegen 21.00 Uhr durch ein offenstehendes Fenster in die Oberschule im Branntweinsweg eingestiegen. Sie wurden dabei von einem Zeugen beobachtet, der auch die Polizei rief. Als die Jugendlichen das bemerkten, flüchteten sie zunächst, konnten aber von der Polizei gestellt werden bzw. stellten sich freiwillig. Beschädigt wurde nichts und entwendet wurde auch nichts. Die Polizei übergab die beiden Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten.

Diepholz - Über 2 Promille

Einen 54-jährigen Pkw-Fahrer hat die Polizei gestern gegen 19.00 Uhr in der Schlesierstraße kontrolliert und anschließend aus dem Verkehr gezogen. Der 54-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkohol-Konzentration von 2,4 Promille. Der Fahrer musste nicht nur eine Blutprobe abgeben, sondern seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei auch gleich.

