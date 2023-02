POL-SI: Serie von Farbschmierereien in Siegen- Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (13.02.2023) hat eine aufmerksame Anwohnerin in der Hessischen Straße einen Mann beobachten können, der mit einer Brechstange einen Zigarettenautomaten aufbrechen wollte. Die 28-jährige Frau alarmierte per Notruf die Polizei. Diese traf drei Minuten später am Tatort ein. Hier konnten sie den 40-jährigen Mann, der sich zwischenzeitlich verstecken wollte, hinter einem ...

mehr