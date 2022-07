Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Tote Frau aus Riedsee geborgen

Biblis (ots)

Am Montagnachmittag (04.07.), gegen 14.15, wurde der Rettungsleitstelle eine leblos im Riedsee treibende Frau gemeldet.

Die 79-Jährige, die nach derzeitigem Ermittlungsstand in Begleitung ihres Ehemanns am See war, konnte um kurz vor 14.30 aus dem Wasser geborgen werden. Reanimationsversuche verliefen anschließend erfolglos. Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Geschehens aufgenommen.

