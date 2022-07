Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Nach Brand in Lebensmittelmarkt/Ermittler gehen von technischer Ursache aus

Rüsselsheim (ots)

Nach dem Brand eines Lebensmittelmarkts in Königstädten am Samstagabend (02.07.), bei dem nach derzeitigen Schätzungen ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstand (wir haben berichtet), haben Brandexperten des Hessischen Landeskriminalamts und Brandermittler der Rüsselsheimer Kriminalpolizei am heutigen Tage den Brandort untersucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im Bereich der Kühlaggregate im Lager des Marktes aus und breitete sich anschließend aus. Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung liegen nicht vor. Die Ermittler gehen von einer technischen Ursache für den Brand aus.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5263394 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5263403

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell