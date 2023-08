Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Einbrüche über das Wochenende

Heidelberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, gegen 15 Uhr, und Sonntag, gegen 9 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke in der Heinrich-Fuchs-Straße. Eine bislang unbekannte Täterschaft schlug das Schaufenster ein und drang so in die Räumlichkeiten ein. Diese wurden durch die unbekannte Täterschaft durchwühlt und Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages entwendet. Ein Tresor, der sich in den Räumlichkeiten befand, konnte durch die unbekannte Täterschaft trotz mehreren Versuchen nicht geöffnet werden. Die hinzugerufene Feuerwehr verschloss die Schaufensterscheibe wieder notdürftig. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd geführt.

Auch eine Gaststätte in der "Unteren Straße" blieb nicht verschont. Hier wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft am Sonntag zwischen 7 Uhr und 14.30 Uhr eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft schlug eine Glastür im Hinterhof ein und drang so in die Räumlichkeiten ein. Hier wurde eine Geldkassette und Bargeld aus der Tresenkasse entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen Betrag in vierstelliger Höhe. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unbekannt. Der Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Zeugen die Hinwiese zur Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeidienststelle (Heidelberg-Süd: 06221-34180; Kriminalpolizei: 0621- 174 4444) zu melden.

