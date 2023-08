Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Innenstadt: Böllerwurf auf Polizeibeamte und Passanten

Mannheim (ots)

Am Samstag kam es gegen 13:35 Uhr zu einem Böllerwurf in Richtung einer Polizeibeamtin, als diese sich in P 1 / Q 1 in einem überdachten Bereich eines Kaufhauses aufhielt. Die Einsatzkräfte, welche im Rahmen des CSD an dieser Stelle stationiert waren, hatten witterungsbedingt Schutz unter dem Vordach gesucht. Ein bislang unbekannter Täter warf einen Knallkörper in Richtung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Dieser entzündete sich unmittelbar vor einer Polizeibeamtin, welche hierdurch leicht verletzt wurde. Auch wurde eine Passantin leicht verletzt. Die Polizeibeamtin wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell