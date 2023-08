Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Brand aufgrund technischem Versagens

Eberbach (ots)

Am Freitagvormittag, um 10:15 Uhr, kam es auf der Amorbacher Straße am Ortseingang in Friedrichsdorf aufgrund eines technischen Defektes an einem Raupenmulcher eines 35-Jährigen zu einer Verpuffung. Der Mulcher war zu diesem Zeitpunkt auf einem Anhänger, auf dem sich auch noch 250 m zusammengerollter Weidenzaun befanden. Dieser, aus Kunststoff bestehende Zaun, fing Feuer. Mit Unterstützung eines Passanten konnte der Mann Wasser in den Anhänger gießen und das entstandene Feuer eindämmen. Der Zaun musste jedoch, um ein Übergreifen auf den Anhänger bzw. das Auto zu verhindern, auf die Straße gezogen werden. Dort brannte der Zaun weiter und musste in der Folge durch die Freiwillige Feuerwehr Eberbach-Friedrichsdorf gelöscht werden. Zur Fahrbahnreinigung kam auch die Freiwillige Feuerwehr Eberbach-Stadt unterstützend hinzu.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

