Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Verfolgungsfahrt führt zu Strafverfahren für zwei Brüder

Duisburg (ots)

Bei einer Streifenfahrt entdeckten Zivilpolizisten am Mittwoch (8. August, 14:50 Uhr) auf der Schreckerstraße einen bekannten Straftäter (27) am Steuer eines schwarzen BMW. Bei dem Versuch, den Mann, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, zu kontrollieren, beschleunigte dieser den Pkw und flüchtete. Die Einsatzkräfte folgten dem Duisburger durch das Dichterviertel und verloren ihn an der Obermarxloher Straße zunächst aus den Augen. Doch die Hartnäckigkeit der Beamten sollte sich lohnen: Vor einer Spielhalle an der Otto-Hahn-Straße ging der 27-Jährige den Fahndern ins Netz. Seinen BMW hatte der Flüchtige zuvor auf einem Parkplatz in der Nähe abgestellt. Am Fahrzeug fanden die Polizisten Betäubungsmittel und stellten sie sicher. Gleiches gilt für die Wohnung, in der die Beamten nicht nur weitere Betäubungsmittel, sondern auch noch den 20-jährigen Bruder des Duisburgers fanden. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Der Autofahrer muss sich zusätzlich mit einem Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell