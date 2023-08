POL-DU: Neumühl: Unfall beim Wenden - 42-jährige Autofahrerin verletzt

Duisburg (ots) - Der vermisste 71- jährige Duisburger Helmut Richard L. ist in Oberhausen am Montag, 07.08.2023, kurz vor 19:00 Uhr unversehrt angetroffen worden. Er wurde bereits nach Hause ins Seniorenwohnheim Duisburg- Großenbaum verbracht. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die erfolgreiche Mitfahndung. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizei ...

