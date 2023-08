POL-DU: Vermisste Senior wohlbehalten aufgefunden

Duisburg (ots) - Am Freitagabend (4. August, 21 Uhr) gerieten ein Mann (46) und eine Frau (22) in der Nähe des Friesenplatzes in einen Streit. Als zwei Zeugen (18, 56) Schreie hörten und sahen, wie der 46-Jährige der 22-Jährigen auf den Kopf schlägt, schritten sie ein. Als sie versuchten den Aggressor zur Rede zu stellten, holte er aus seiner Jackentasche zwei ...

mehr