Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unverschlossen abgestelltes Auto vor einer Bäckerei gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen, kurz vor 04.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen dunkelblauen Renault Kangoo gestohlen, der im Zuge eines Entladevorgangs unverschlossen neben einer Bäckerei in der Kreuzstraße, unmittelbar vor der Einmündung zur Hauptstraße abgestellt war. An dem schon älteren Renault steckte der Zündschlüssel, während der Fahrzeugbesitzer mit dem Entladen beschäftigt war. Im gestohlenen Renault Kangoo ist lediglich ein Fahrersitz montiert. Die anderen Sitze sind ausgebaut. An dem dunkelblauen Auto ist das Kennzeichen VS-DC 279 angebracht. Die Polizei Donaueschingen hat Ermittlungen wegen des Fahrzeugdiebstahls eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Renaults machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel.: 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell