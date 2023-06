Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Obereschach - Schabenhausen, K 5717, Schwarzwald-Baar-Kreis) Entgegenkommendes Auto gestreift - 11000 Euro Schaden

Obereschach - Schabenhausen, K 5717, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 11000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend zwischen Obereschach und Schabenhausen auf der Kreisstraße 5717 ereignet hat. Kurz vor 20 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit einem 1er BMW auf der K 5717 von Obereschach in Richtung Schabenhausen. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam die junge Frau während der Fahrt zu weit nach links uns streifte hierbei einen just in diesem Moment entgegenkommenden Peugeot 207 eines 59-jährigen Autofahrers. Beide Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

