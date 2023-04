Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf Bundesstraße

Bad Kreuznach - B41 (ots)

Am 05.04.2023 wurden gegen 18:00 Uhr von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer drei hochmotorisierte Fahrzeuge gemeldet, welche augenscheinlich ein Kraftfahrzeugrennen auf der vierspurigen B41 zwischen Waldböckelheim und Bad Kreuznach veranstalten würden. Hierbei seien auch Geschwindigkeiten über 200 km/h erreicht worden. Beteiligt waren ein weißer Porsche Cayman, ein schwarzer Mercedes Benz AMG und ein noch unbekanntes drittes Fahrzeug.

Im Bereich der Anschlussstelle Bad Kreuznach trennten sich die Wege der drei beteiligten Fahrzeuge. Durch Zeugenaussagen konnte der weiße Porsche an einem Lebensmittelmarkt in Bad Kreuznach festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde durch den 25-jährigen Halter selbst geführt. An der Halteranschrift des schwarzen Mercedes konnte das Fahrzeug mitsamt des 24-jährigen Fahrzeugführers (Sohn des Halters) angetroffen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde gegen beide Fahrzeugführer wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenso wurden beiden Fahrzeuge beschlagnahmt.

Weitere Zeugen, welche darüber hinaus gehende Angaben zum Sachverhalt tätigen können, oder mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

