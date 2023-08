POL-MA: BAB 5 /Kronau: Verkehrsunfall zwischen AS Kronau und Kreuz Walldorf - PM2

BAB 5 / Kronau (ots) - Gegen 16.00 Uhr ereignete sich auf der BAB 5 zwischen der AS Kronau und dem Kreuz Walldorf, Fahrtrichtung Nord, ein Verkehrsunfall an welchem den ersten Meldungen zufolge mehrere Fahrzeuge beteiligt sind. Die A5 ist in Richtung Norden derzeit vollgesperrt. Rettungskräfte und Polizei befinden sich auf der Anfahrt. Es wird nachberichtet. ...

