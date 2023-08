Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Touristin in Gaststätte bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend speiste eine Touristin zusammen mit ihrer Familie in einem Restaurant in der Bergheimer Straße. Als die Frau um kurz nach 20:30 Uhr bezahlte, bemerkte sie zwei Männer, welche sich direkt hinter ihr in den Außenbereich setzten, obwohl die Stühle noch nass vom Regen waren und genügend andere freie Tische zur Verfügung standen. Die Männer blieben nur wenige Minuten, ohne etwas zu bestellen, und entfernten sich dann schnellen Schrittes. Am Sonntagmorgen fiel der 45-Jährigen dann auf, dass ihr das Bargeld aus dem Geldbeutel gestohlen worden war. Das Portemonnaie hatte sie in ihrer Handtasche aufbewahrt, welche im Restaurant über ihrem Stuhl gehangen hatte. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ob die beiden Männer mit der Tat in Verbindung stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen wegen Diebstahls.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Beide waren zwischen 30 und 35 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, schlank und hatten einen südländischen Teint. Beide trugen eine Kurzhaarfrisur, einer mit glatten und der andere mit gewellten Haaren. Beide waren mit Jeans bekleidet. Einer von ihnen hatte eine Jeansjacke an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-1857-0, zu melden.

