POL-LIP: Detmold. Gullideckel ausgehoben: PKW beschädigt.

Lippe (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (21.07.23, 18:00 - 22.07.23, 13:15) wurde versucht die Verkaufsautomaten einer Detmolder Fleischerei an der Lageschen Straße aufzuhebeln. Dabei beschädigten die Täter zwar die Automaten, doch gelang es ihnen weder an Bargeld, noch an Grillgut zu gelangen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

mehr