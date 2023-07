Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Tresor im Schnellrestaurant geleert

Lippe (ots)

Indem sie eine Stahltür aufhebelten, verschafften sich am frühen Samstagmorgen (22.07.23, 01:30 - 07:40) bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Schnellimbiss in der Grevenmarschstraße. Sie flexten den Tresor der Restaurantkette auf und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

