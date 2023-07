Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Polizei warnt vor Taschendieben.

Lippe (ots)

Taschendiebstahl ist ein ganzjähriges Problem, das alle Bürgerinnen und Bürger betreffen kann. Besonders Supermärkte sind regelmäßig Tatorte für Taschendiebstähle. Dort gibt es viele Ablenkungen, großes Gedränge und Diebe können leicht zugreifen. Oft haben es Langfinger dabei nicht nur auf Bargeld abgesehen. Gestohlene EC-Karten werden anschließend genutzt, um Konten zu plündern. Die Polizei rät deshalb zur erhöhten Wachsamkeit beim Einkaufen. Hier sind einige einfache, aber effektive Tipps zur Taschendiebstahlsprävention:

1. Bleiben Sie wachsam.

Dies ist der wichtigste Tipp. Seien Sie sich Ihrer Umgebung bewusst und behalten Sie Ihre persönlichen Gegenstände stets im Auge. Lassen Sie Ihre Tasche oder Ihren Rucksack nie unbeaufsichtigt.

2. Minimieren Sie Anreize.

Tragen Sie so wenig Bargeld wie möglich bei sich. Wenn Sie jedoch Bargeld mit sich führen müssen, verteilen Sie es auf verschiedene Taschen.

3. Seien Sie diskret mit Ihren Wertsachen. Teure Schmuckstücke und High-Tech-Geräte können potenzielle Diebe anziehen. Wenn Sie sie nicht dringend benötigen, lassen Sie sie besser zu Hause.

4. Verwenden Sie verschließbare Taschen. Eine Tasche mit Reißverschlüssen und Innenfächern kann es Dieben erschweren, an Ihre Wertsachen zu gelangen. Am sichersten ist Ihre Geldbörse in einer verschließbaren Innentasche Ihrer Jacke, dicht am Körper.

5. Schützen Sie die PIN Ihrer Zahlungskarten. Bewahren Sie niemals die PIN zusammen mit der Karte auf. Geben Sie Ihre PIN beim Be-zahlen oder Geldabheben immer verdeckt ein. Taschendiebe spähen sie sonst aus.

6. Reagieren Sie schnell nach einem Diebstahl. Sollten Sie bemerken, dass Ihr Portemonnaie fehlt, lassen Sie unverzüglich Ihre EC-Karten über die Nummer 116116 sperren und verständigen Sie die Polizei.

Für weitergehende Informationen und anschauliche Videos besuchen Sie unsere Internetseite unter:

https://lippe.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

