POL-LIP: Kalletal-Stemmen. Schwerer Verkehrsunfall nach Überholmanöver.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmittag (20.07.2023) gegen 14:20 Uhr auf der Straße Elfenborn (B 238). Ein 27-jähriger Mann aus Bad Salzuflen und eine 51-jährige Frau aus Kalletal wurden schwer verletzt. Der Bad Salzufler setzte nach ersten Erkenntnissen mit seinem Mazda 3 in einer Linkskurve zum Überholen an, obwohl die Suzuki-Fahrerin in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die Verletzten wurden von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 27.000 Euro.

