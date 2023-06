Saarbrücken (ots) - Am frühen Morgen des 11.06.2023 kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Brand in einem in der Trierer Straße in Saarbrücken gelegenen Mehrfamilienhaus. Durch die aus dem Brand resultierende, starke Hitzeentwicklung kam es zu Gebäudeschäden; in Folge der Rauchentwicklung wurden zehn Personen leicht verletzt und das Anwesen war kurzzeitig nicht bewohnbar. Durch das Fachdezernat LPP 214 des ...

