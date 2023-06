Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Saarbrücken (ots)

Am frühen Morgen des 11.06.2023 kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Brand in einem in der Trierer Straße in Saarbrücken gelegenen Mehrfamilienhaus. Durch die aus dem Brand resultierende, starke Hitzeentwicklung kam es zu Gebäudeschäden; in Folge der Rauchentwicklung wurden zehn Personen leicht verletzt und das Anwesen war kurzzeitig nicht bewohnbar.

Durch das Fachdezernat LPP 214 des Landespolizeipräsidiums wurden im Laufe des heutigen Vormittages erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hiernach muss davon ausgegangen werden, dass eine vorsätzliche Brandlegung ursächlich für oben genanntes Ereignis war.

