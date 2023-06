Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Geldautomatensprengung in Tholey-Hasborn

Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken/Tholey. Am heutigen Montag (05.06.2023), gegen 02:20 Uhr sprengten Unbekannte einen Geldausgabeautomaten im Vorraum einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Tholey-Hasborn. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Durch die Sprengung entstand an dem Bankgebäude ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Außerdem wurden zwei in Tatortnähe geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nachdem die Täter den Geldausgabeautomaten mit einem noch unbekannten Sprengmittel geöffnet hatten, flüchteten sie nach Zeugenangaben mit einem dunklen Pkw, vermutlich einem Audi Kombi, vom Tatort in Richtung BAB 1, Anschlussstelle Tholey-Hasborn.

Die an dem Fluchtfahrzeug angebrachten St. Wendeler Kreiskennzeichen waren ersten Erkenntnissen zu folge zuvor an einem in Nonnweiler geparkten Auto entwendet worden. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung sichteten Einsatzkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz auf der Autobahn bei Kaiserslautern ein Fahrzeug, das der Beschreibung des Tatfahrzeuges entsprach. Die Einsatzkräfte verloren dieses Fahrzeug wegen dessen hoher Geschwindigkeit jedoch aus den Augen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell