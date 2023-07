Polizei Lippe

POL-LIP: Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 02.00 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis von einem Wohnhausbrand in Detmold an der Straße Obernienhagen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte standen der Dachstuhl und der Scheunenbereich eines Bauernhauses in Flammen. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle im Haus befindlichen Personen das Gebäude unverletzt verlassen. Durch den massiven Löscheinsatz der Feuerwehr wurde sowohl der Gebäudebrand gelöscht als auch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohn- und Firmengebäude verhindert. Da das Haus unbewohnbar ist, wurden die Bewohner durch die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt anderweitig untergebracht. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Aufgrund der eingerichteten Verkehrssperrungen ist im Bereich der Westerfeldstraße sowie der Straße Obernienhagen am heutigen Morgen mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell