POL-LIP: Lage - Heiden. Ehepaar auf Pedelec und Krankenfahrstuhl bei Unfall leicht verletzt.

Lippe (ots) - Am frühen Freitagmorgen gegen 02.00 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis von einem Wohnhausbrand in Detmold an der Straße Obernienhagen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte standen der Dachstuhl und der Scheunenbereich eines Bauernhauses in Flammen. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle im Haus befindlichen Personen das Gebäude unverletzt verlassen. Durch den massiven Löscheinsatz der Feuerwehr ...

