Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rucksack aus Pkw entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Scheibe eines Pkw schlug ein bislang unbekannter Täter in der Runkwitzstraße zwischen dem 25.03. und dem 26.03.2023 ein. Danach griff sich der Unbekannte einen Rucksack aus dem Inneren und flüchtete. In dem Rucksack befanden sich persönliche Gegenständen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die PI Altenburger Land (03447/ 471-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell