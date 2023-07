Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Mosebeck

Indem sie die Terrassentür aufhebelten, gelangten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Barntruper Straße. Sie stahlen eine geringe Menge Bargeld und Schmuck. Die Tat geschah am Freitag zur Tageszeit (21.07.2023, 09:30 - 16:45 Uhr). Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 05231-6090.

