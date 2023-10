Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 14.10.2023

Diepholz (ots)

Diepholz

Am Dienstag, 10.10.2023, kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Diepholz in der Moorstraße in Höhe Hausnummer 22. Hier touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem dortigen Parkplatz ordnungsgemäß geparkten PKW mit VEC-Kennzeichen. Anschließend entfernte sich der verursachende PKW unerkannt von der Unfallstelle. Personen, die zur Vorfallzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von mehreren Tonnen Metallen

In der Nacht von Donnerstag, 12.10.2023, auf Freitag, 13.10.2023, kam es in einem Zeitraum von 21:00 Uhr bis 05:55 Uhr zu einem Einbruch bei einer Firma an der Straße "Handelshof" in 28816 Stuhr. Hierbei verschafften sich die bislang unbekannten Täter unbefugt Zutritt zum Firmengelände sowie einer darauf befindlichen Halle. Es wurden mehrere Tonnen an Metallen entwendet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

